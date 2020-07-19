Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Система управления сферой образования изменится в Казахстане с 2021 года, сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов.

«Со следующего года изменится система управления сферой образования. Эффективность и качество образования во многом зависят от того, насколько правильно организована система управления образованием. То, как сегодня работают и взаимодействуют между собой районные, городские и областные органы образования, давно вызывает нарекания со стороны экспертов. Учитывая имеющиеся недостатки, принято решение менять ситуацию», — написал Аймагамбетов в воскресенье на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что по поручению президента принят закон, согласно которому уже с 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям.

«Соответственно управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Значит, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада перейдут под контроль области. Это критически важный для всего образования шаг. Теперь, когда сельской школе потребуется ремонт, и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель РайОО подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования», — заверил глава МОН.

Сейчас районные и городские отделы образования подчиняются районным акимам, соответственно их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города.

«Новые меры помогут сократить путь от министерства образования и науки до каждой школы и детского сада. К примеру, в одной только Костанайской области насчитывается 20 районов и городов и, соответственно, столько же акимов. В случае перехода отделов образования под контроль областного управления образования в 20 раз сократится количество центров принятия решений. Но важно еще и то, что нововведения помогут выравнить условия в организациях образования. Не секрет, что в нашей стране, несмотря на единые нормативные правовые акты, единые госстандарты и требования, качество знаний учащихся отличается не только между регионами, но даже между районами одной области. Именно это показывают международные сравнительные исследования, разрыв в качестве образования достигает двух лет даже внутри одной области», — отметил Аймагамбетов.

Точно так же из-за разницы в финансировании и управлении, по его словам, отличается уровень подготовки школ к отопительному сезону, уровень обеспечения учебниками, предметными кабинетами, компьютерами или проведения ремонтных работ.

«Так, например, в той же Костанайской области в районах, где имеются крупные товаропроизводители (Костанайский, Аулиекольский, Мендыгаринский районы), отчислений в бюджет больше. В то же время такие маленькие районы, как Алтынсаринский и Камыстинский, не могут похвастаться тем же. Это соответственно сказывается на финансовом обеспечении сферы образования, на ремонтах, на обеспечении компьютерами и теми же учебниками», — добавил министр.

По его мнению, проблема в том, что «из-за такой системы управления образованием страдает обратная связь, эффективная имплементация образовательной политики».

«И мы получаем диспропорции в финансировании, проблемы с ремонтом, аварийностью и кадрами. Нужно открыто сказать, что УО сегодня фактически не имеют влияния на школы и сады, которые управляются акиматами районов и городов. В их управлении только колледжи, 5-10 школ для одаренных детей и детей с особыми потребностями, детские дома, ПМПК. Однако теперь, когда школы и сады будут управляться из одного центра, будут комплексно решаться проблемы выравнивания и повышения финансирования. Это настоящий прорыв, который в скором времени сделает нашу систему гораздо эффективнее», — заверил руководитель МОН.

Еще одним новшеством, добавил он, станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования.

«При этом согласно требованиям МОН это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены. Не скрою, что имеются проблемы и по эффективности взаимодействия министерства и управлений образования. Это также связано с отсутствием административной и организационной подчиненности. МОН, в свою очередь, может влиять на сады, школы и колледжи только опосредованно – через ГОСО, учебные программы и НПА. Министерство не назначает руководителей управлений и отделов образования, не финансирует деятельность школ, садов, колледжей», — пояснил министр.

При этом, по его словам, «надо понимать, что при действующей организационно-финансовой системе эффективно руководить около 20 тыс. организаций из министерства пока невозможно».

«К этому можно прийти только после поэтапного введения подушевого финансирования, полной цифровизации процессов, бухгалтерии, закупок, введения органов корпоративного управления при организациях образования и других мер. Сейчас на этом этапе мы инициировали включение нормы по согласованию назначения руководителей областных управлений и городских/районных отделов образования с министерством образования и науки и передачу отделов образования в областные управления», — сообщил глава МОН.

Дальше, добавил он, планируется проанализировать ситуацию «и предпринимать следующие шаги в этом направлении».

«Убежден, что изменение системы управления и передача отделов образования со школами и садами на областной уровень, введение нормы о согласовании с МОН назначения и увольнения руководителей райгороо и управлений образования, формирование единых квалтребований и привлечение профессионалов-практиков в руководство городских, районных отделов и областных управлений образования, изменение системы назначения директоров, введение института их аттестации и ротации вкупе с изменением системы финансирования на персонифицированное и подушевое должно повысить эффективность всей системы образования», — заключил Аймагамбетов.