Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Асель Жанасова назначена вице-министром торговли и интеграции РК, сообщает сайт правительства.

«Постановлением правительства РК Асель Жанасова назначена на должность вице-министра торговли и интеграции РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента РК «Болашақ», в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета, МГУ им. М. Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 года по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером управления по информационным технологиям, директором департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне.

Такж работала в Национальном Банке РК, АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде», в международном финансовом центре «Астана».

С 2018 года по настоящее время занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям международного финансового центра «Астана».