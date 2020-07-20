Посол Латвии завершил дипмиссию в Казахстане

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Посол Латвии завершил дипломатическую миссию в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял посла Латвийской Республики в Казахстане Юриса Погребнякса по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране», — говорится в сообщении в понедельник.

Тлеуберди отметил, что за годы службы в Казахстане посол внес значительный вклад в укрепление двусторонних связей, способствовал наращиванию контактов на высоком уровне.

В свою очередь латвийский посол подчеркнул приоритетность для Риги расширения сотрудничества с Нур-Султаном по всем направлениям, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах.