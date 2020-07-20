Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены еще в четырех областях Казахстана на 21 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 21 июля в Атырауской области на западе ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный при грозе 18 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау: Днем 21 июля сохраняется сильная жара +38», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«21 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный при грозе 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 21 июля ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 18 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«21 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Местами сильная жара +35. В Усть-Каменогорске 21 июля ожидается гроза, днем северный, северо-восточный ветер порывами 15-20 метров в секунду. В Семее 21 июля ожидается гроза, днем северный, северо-восточный ветер порывами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-100%.

«Днем 21 июля в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.