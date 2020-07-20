Алматы. 20 июля. КазТАГ — Европейский союз (ЕС) запустил программу для борьбы с COVID-19 в Казахстане и Центральной Азии, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Казахстане.

«Сегодня Европейский союз запустил всеобъемлющий пакет солидарной помощи «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR) с бюджетом в 3 млн евро (Т1,4 млрд), направленный на обеспечение потребностей стран Центральной Азии, где основное внимание уделяется Казахстану. В рамках программы CACCR, реализуемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), будет оказана поддержка в смягчении последствий нынешней вспышки пандемии COVID-19. Также программа будет способствовать обеспечению долгосрочной устойчивости национальных систем здравоохранения стран Центральной Азии через наращивание их потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения в случае появления таковых в будущем», — говорится в сообщении в понедельник.

Посол ЕС в РК отметил Свен-Олов Карлссон, что «вспышка пандемии COVID-19 наглядно показала, насколько уязвимы наши национальные системы здравоохранения и как важно пересмотреть наш подход к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения».

«Именно поэтому в рамках программы CACCR, наряду с предоставлением необходимых на сегодняшний день основных медикаментов и оборудования, будет также оказана помощь лабораториям и больницам с тем, чтобы они были лучше подготовлены к борьбе с подобной пандемией в будущем», — сказал Карлссон.

Как сообщается, программа CACCR разработана в три последовательных этапа.

«На первом этапе в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19 будут удовлетворены потребности, которые не терпят отлагательств. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне. На завершающем этапе, с позиции долгосрочной перспективы, будет осуществлен ряд мероприятий в целях создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения (PDF iconпосмотреть инфографику). CACCR – двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии, которую запустили в июле 2020 года. Она осуществляется в рамках «пакета солидарной помощи» с бюджетом в 124 млн евро, подготовленной Европейским союзом для региона Центральной Азии как часть программы глобального ответа на COVID-19 «Team Europe», — напомнили в представительстве ЕС в РК.

Напомним, 12 июня сообщалось, что 3 млн евро планирует направить Европейский союз (ЕС) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с COVID-19 в Центральной Азии (ЦА).