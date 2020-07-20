Хоронить умерших от коронавируса в цинковых или оббитых клеенкой гробах постановил Бекшин

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Алматы. 20 июля. КазТАГ — В Алматы умерших от коронавируса будут хоронить в цинковых или оббитых клеенкой гробах, говорится в постановлении главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Прощание родственников с умершим проводится в специально отведенном месте, к телу умершего доступ родственникам не разрешается. Участвовавшим в прощании родственникам необходимо тщательно соблюдать личную гигиену и другие меры биологической безопасности. (Тело – КазТАГ) умершего к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянном гробу, обитом внутри клеенкой. Во избежание вытекания из (тела – КазТАГ) биологической жидкости, швы в клеенке лежат сверху вниз и располагается на боковых сторонах гроба, гроб имеет крышку и прочные ручки для удобства транспортировки (тела – КазТАГ) до места захоронения. (Тело – КазТАГ) заворачивается в водонепроницаемый мешок, изнутри пропитанный вирулицидным, спороцидным дезинфицирующим раствором», — говорится в постановлении.

При этом отмечается, что дно могилы и гроб засыпаются слоем дезинфицирующих средств.

«При захоронении на дно могилы длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 2 м насыпают слой дезинфицирующих средств толщиной 10 см. Гроб, опущенный в могилу, также засыпают слоем дезинфицирующих средств в 10-15 см. После этого могилу закапывают», — отмечается в документе.

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