«Попали в капкан самоуспокоения и самодовольства: Токаев жестко раскритиковал правительство и акимов». «Наши усредненные чиновники при хорошем пинке и контроле могут работать очень даже неплохо». «Казахстан парализован». «И вечный той…»

Сетевой Казахстан 20 июля 2020г.

LITER . KZ . «Попали в капкан самоуспокоения и самодовольства: Токаев жестко раскритиковал правительство и акимов» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел заседание Межведомственной комиссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент подверг жесткой критике работу Правительства и акимов. Несмотря на принятые в стране ограничительные меры, продолжается проведение семейных торжеств, в частности, в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, Шымкенте. Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима — «Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику, — заявил Президент. По его мнению, и члены Правительства, и акимы «попали в капкан самоуспокоения и самодовольства».

365 INFO . KZ . «Действующее правительство в состоянии поставить диагноз происходящему в стране» — У правительства осталась одна неделя, отведенная президентом на исправление ситуации со вспышкой коронавируса и пневмонии. 10 июля Касым-Жомарт ТОКАЕВ недвусмысленно дал понять кабмину, что готов отправить его в отставку, если чиновники не разберутся с нехваткой лекарств и мест в больницах. Он потребовал уволить руководство Фонда соцмедстрахования и «СК-Фармация» за провалы в работе. Отдельные поручения главы государства уже выполнены. Но справится ли правительство за столь короткий срок с системным кризисом в здравоохранении? Какие перспективы у Аскара МАМИНА и его команды, рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ — Есть ли сейчас смысл в отставке правительства? Нет. Но, на мой взгляд, нужны точечные перестановки. Больше нужны не столько увольнения, сколько решение сложившейся проблемы. Я уже много раз говорил, что наши усредненные чиновники при хорошем пинке и контроле могут работать очень даже неплохо.

«Казахстанцы придумают свой путь развития, если государство не будет мешать» — Как отмечает Данияр ДЖУМЕКЕНОВ, аналитик Wall Street Invest Partners, опыт других стран демонстрирует нам, что для структурных изменений одних планов правительства недостаточно — На самом деле в мире немного примеров, когда государство полностью трансформировалось и кардинально меняло источники своих доходов. Почти все они известны и именуются «экономическим чудом». Происходило это благодаря созданию идеальных условий для ведения бизнеса: низкие налоги, льготы, дешевые кредиты, отсутствие административных барьеров. Предприниматели сами решат, какое направление является наиболее перспективным и достойно развития.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ – ««Совет», «пакет», «реформатор» Токаев и его «противоречивая позиция»» — Как второй президент Казахстана проводит то, что он называет политическими реформами, находясь в системе, созданной его предшественником? Какой была реакция этой системы на пандемию и какие «больные места» в ней высветили новые вызовы? Об этом и не только Азаттык поговорил с правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, директором Казахстанского бюро по правам человека.

««Казахстан парализован». Как страна стала «плохим примером» борьбы с коронавирусом» — В западной прессе пишут о Казахстане как о «плохом примере» для всего мира, показывающем, как не нужно вести борьбу с коронавирусом. СМИ отмечают также, что во время пандемии в стране ухудшаются экономическая ситуация и положение с политическими свободами. Американское издание посвятило статью диджею из казахстанской глубинки.

CAMONITOR . KZ . «Стоит ли Казахстану опасаться новой «мягкой силы» Кремля?» — Москва, как сообщает агентство РБК, меняет тактику использования так называемой «мягкой силы». Цель — более эффективное продвижение интересов России за рубежом. Как это может отразиться на Казахстане? Следует ли нам ждать массированных идеологических атак со стороны Кремля, или же его планам уготована роль словесной пустышки? Попытаемся разобраться.

«Сбитые летчики «Нур Отана»: они тоже пойдут на праймериз?» — Через месяц стартует разрекламированное партией власти событие – праймериз. Ожидается, что по итогам внутрипартийного отбора пул будущих кандидатов в депутаты парламента будет сформирован из самых перспективных апологетов идеологии «Нур Отана». Естественным или противоестественным будет этот отбор, покажет время. Но уже сегодня смущает то обстоятельство, что право участвовать в забеге за депутатскими значками получили действующие мажилисмены, избранные в нижнюю палату по списку правящей партии.

«И вечный той… Что сегодня важнее – традиции или здоровье нации?» — Многие казахстанцы во время пандемии сталкиваются с дилеммой: проводить или нет семейные торжества и поминальные обеды? Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, со своей стороны, в интервью газете «Ана тілі» дал однозначный ответ на этот вопрос. Однако споры не утихают, особенно в соцсетях, где некоторые известные деятели оправдывают проведение тоев и асов казахскими традициями. Что должно быть в приоритете – верность этим самым традициям, поддержание родственных и дружеских уз или же ответственность за здоровье свое и окружающих? Как должны ориентировать население «лидеры общественного мнения»? Высказаться на сей счет мы предложили нашим экспертам.

EXPRESS — K . KZ . «Кадровая политика в Казахстане до сих пор велась забюрократизировано и «для галочки». Все меняется» — Кадровая политика в Казахстане до сих пор велась забюрократизировано и «для галочки». Все меняется. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на расширенном заседании правительства заметил, что задача подбора эффективных кадров в Казахстане должна выйти на новый качественный уровень. То, что государство обращается к этой теме сегодня, совершенно логично: качество человеческого ресурса – это важнейшее условие успешного развития и даже выживания системы в острый кризисный период. Специалисты сферы HR оценили этот посыл очень быстро.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Экономические итоги первого полугодия» — Во-первых, никакой экономической катастрофы не предвидится. Экономические показатели ухудшились, но не до такой степени, когда начинаются разрушительные процессы. Во-вторых, в своих взглядах на экономику, на ее развитие, наша высшая бюрократия застряла где-то в прошлом, а то и позапрошлом десятилетии. И так как никакой катастрофы, и слава Богу, не предвидится, то от своих архаичных взглядов на экономическое развитие отказываться не собираются. В-третьих, и это следует из во-вторых, весь потенциал развития который есть у страны, у ее предпринимателей, у населения, используется крайне неэффективно.

TIME . KZ . «Тайное стало явным» — В Казахстане официально признали, что унесшая жизни многих граждан пневмония имеет коронавирусные корни. После консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отечественный Минздрав наконец принял решение объединить статистику по COVID-19 и “загадочной” пневмонии.

«… И конкурсы интересные» — Как благодаря сотруднику Комитета казначейства Минфина, уличенного в подстрекательстве к даче взятки, стал известен отработанный механизм по выигрышу тендеров на миллиарды тенге. Как установило следствие, до появления на госслужбе он занимался бизнесом и даже выступал субподрядчиком на строительстве того самого объекта в Риддере, а также БАЙМАДИЕВ оказался причастен к подстрекательстве к даче взятки. Проще говоря, он предлагал знакомому коммерсанту дать денег борцам с коррупцией, чтобы замять некрасивую историю, но в итоге сам оказался в следственном изоляторе.

«Кто здесь портит воздух?» — Несколько дней подряд на минувшей неделе атыраусцы вскакивали ранним утром со своих постелей, чтобы скорее закрыть окна: в дома проникала жуткая тошнотворная воздушная смесь — вонь выгребной ямы и выбросы нефтепродуктов. После этого люди сначала обращались к врачам (першило в горле, мучили головные боли), а потом к экологам с просьбой разобраться, какие предприятия в разгар пандемии ковида так ужасно травит народ.

CARAVAN . KZ . «Мы – банкроты! Рестораторы Казахстана просят поддержки» — “Один за другим закрываемся”, “Арендодатели и банки душат”, – представители ресторанного бизнеса страны терпят миллионные убытки, возвращают задатки за несостоявшиеся свадьбы и теряют надежду на воскрешение отрасли после череды карантинов. В этот кризис выживут только те, у кого помещения находятся в собственности, а это всего 15 процентов рынка. Либо те, у кого есть дополнительный бизнес, из которого они могут вливать в HoReCa, это еще 10 процентов.

NP . KZ . «Когда деньги «съедают» продовольствие» — Много лет Казахстан субсидирует и стимулирует фермеров, надеясь таким образом получить нужные гражданам продтовары по приемлемым (для кошельков покупателей) ценам. Но “встряска” COVID показала, что в стране есть проблемы и с продовольствием, и с ценообразованием. Причем вне зависимости: отечественные это товары или завезенные извне. Единственная, видимо, надежда у всех игроков продрынка — девальвация американской валюты, которую в последнее время начали напряженно ждать в мире.

IA — CENTR . RU . «Процесс мусульманского образования в Казахстане: от беспорядка к системности» — Накануне провозглашения независимости произошло образование первого в истории Казахстана самостоятельного мусульманского Духовного управления (муфтиата) в 1990 г. Тогда же была создана сеть исламского образования, в том числе: высшее учебное заведение Исламский институт с двухгодичным обучением в г. Алматы. В начальный период особо сильное развитие получило религиозное образование за рубежом… Но с начала 2000 годов началась политика по ужесточению получения религиозного образования за рубежом… Уже с середины 2000-х годов государство полностью взяло на контроль процесс получения религиозного образования, и сегодня мы имеем более внятную и очерненную систему в этой сфере.

FORBES . KZ . «Доктор медицинских наук предложил продлить карантин в Казахстане до конца года» — В программе «Интервью» на телеканале Atameken Business доктор медицинских наук, академик НАН РК, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав ЛОКШИН, комментируя усложняющуюся ситуацию с коронавирусом в Казахстане и мире, предложил продлить карантин в стране до конца года.

VLAST . KZ . «Мы сейчас ничего не знаем о масштабе эпидемии» — На днях президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ опубликовал в своем твиттере призыв к предоставлению прозрачных данных об эпидемии Ковид-19: «Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью». Об этом биолог и вирусолог Асель МУСАБЕКОВА поговорила с врачом гигиенистом-эпидемиологом Айым ҚАЙЫРЛЫКЫЗЫ. Кроме того, они затронули вопросы того, как в разных странах проводят подсчеты заболевших и умерших, о качестве данных во время эпидемии, о том самом числе R, пользе карантина и особенностях менталитета.

MATRITCA . KZ . Роман ПОДОПРИГОРА, юрист – «Маски и штрафы» — Дальше каждый решает сам. При большом скоплении людей на открытом пространстве, я обхожу их или надеваю маску. То есть оцениваю ситуацию не с позиции законности/незаконности, а с позиции рискованно/не рискованно. Ну и госорганам тоже надо действовать соразмерно, с учетом обстановки. С таким неоднозначным прочтением закона, в сложившейся ситуации каждого второго, если не первого, можно привлекать к ответственности. Наверное, это не самое хорошее решение. Профилактика, говорят, лучший способ предотвращения правонарушений.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.