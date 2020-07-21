Предприятия по производству бордюров и брусчатки работают с загрузкой 82%

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Предприятия по производству бордюрного камня и брусчатки работают с загрузкой 82%, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Высокий уровень загрузки отмечается на предприятиях по производству керамических плиток (100%), брусчатки, камней бордюрных, плиток из природного камня (82%), шлаковаты, минваты (75%), кирпичей керамических (60%)», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Как сообщил Атамкулов, импульс роста строительной отрасли обусловлен масштабными инвестициями в рамках государственных программ «Нурлы жер», «Нурлы жол», Дорожной карты занятости, ГПИИР, реализацией крупных социально-культурных мероприятий.

При этом он отметил, что загрузка производства кровельных изделий составляет всего 23%.

«Низкие объемы производства наблюдаются по выпуску кровельных изделий (23%), пластмассовых труб (31%), товарного бетона (33%), строительного раствора (43%), лакокрасочных изделий (50%)», — добавил он.

По словам Атамкулова, средняя загрузка предприятий по производству стройматериалов составляет 56%.

«Благодаря динамичному развитию строительной отрасли объем производства строительных материалов увеличился в 3,3 раза. По данным мониторинга среднегодовая мощность загрузки действующих предприятий составляет около 56%», — сказал Атамкулов.