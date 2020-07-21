42500 тенге за июль – ответы на самые часто задаваемые вопросы

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана представило ответы на самые часто задаваемые вопросы о социальной выплате в Т42,5 тыс. за июль, передает корреспондент агентства.

1. Получат ли инвалиды выплату 42 500 тенге?

Единовременная выплата осуществляется следующим категориям:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

При этом инвалиды, которые являются наемными работниками (заявку подает работодатель), индивидуальными предпринимателями, в том числе регулярными плательщиками ЕСП (на ежемесячной основе), в случае, если они потеряли свои доходы в связи с введенными ограничениями, имеют право на получение единовременной выплаты.

2. Могут ли декретницы (беременные) и те, кто находится в отпуске по

уходу за ребенком до 3 лет, получить 42 500 тенге?

Единовременная выплата назначается при условии полной потери дохода в июле 2020 года в связи с введением в действие строгих ограничительных карантинных мер.

Если женщина находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 1 года, то единовременная социальная выплата не полагается.

В ином случае, если она наемный работник (заявку подает о работодатель), самозанятый (хоть раз оплачивала ЕСП, к примеру, во время ЧП, или до введения усиленных ограничений), то она может претендовать на получение единовременной социальной выплаты, при условии полной потери дохода в июле 2020 года в связи с введением в действие ограничительных мероприятий.

3. Могут ли студенты получить 42 500 тенге?

Единовременная выплата осуществляется следующим категориям:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

При этом студенты, которые являются наемными работниками (заявку подает работодатель), индивидуальными предпринимателями, в том числе регулярными плательщиками ЕСП (на ежемесячной основе), в случае, если они потеряли свои доходы в связи с введенными ограничениями, имеют право на получение единовременной выплаты.

4. Имеют ли право на выплату 42 500 тенге безработные?

Единовременная выплата из ГФСС осуществляется работающим гражданам, потерявшим доход в связи с введением ограничительных карантинных мер в июле т.г., а именно следующим категориям:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

— авторизоваться на портале Egov.kz;

— в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

— заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

— в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

— если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

5. Имеют ли право на выплату 42 500 тенге получатели пенсий и

пособий?

Единовременная выплата осуществляется следующим категориям:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

При этом получатели пенсий и пособий, которые являются наемными работниками (заявку подает работодатель), индивидуальными предпринимателями, в том числе регулярными плательщиками ЕСП (на ежемесячной основе), в случае, если они потеряли свои доходы в связи с введенными ограничениями, имеют право на получение единовременной выплаты.

6. Куда можно подать заявку на назначение выплаты 42 500 тенге?

Заявления на назначение единовременной выплаты из ГФСС по случаю потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. можно подать по следующим каналам:

— портал Egov.kz;

— портал 42500.enbek.kz;

— telegram-боты;

— приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;

— мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

С 16 июля осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через вышеуказанные каналы.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на sms является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть, что за наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля.

7. До какого числа будут приниматься заявки на выплату 42 500 тенге?

Заявления на назначение единовременной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле 2020 г. будут приниматься до 1 сентября 2020 года.

8. Если продлят карантин, в августе получим 42 500 тенге?

В соответствии с Правилами осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, единовременная выплата назначается один раз и устанавливается в размере одной минимальной заработной платы (42 500 тенге), при условии полной потери дохода в июле 2020 года в связи с введением в действие ограничительных мер в июле 2020 года.

Таким образом, в рамках данных Правил единовременная выплата в размере 42 500 тенге будет осуществляться только за июль месяц т.г.

9. Что делать, если работодатель отказывается подавать заявление на

42 500 тенге за своих работников?

Заявление на получение единовременной выплаты из ГФСС на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле т.г. в размере 42 500 тенге за работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, подает сам работодатель.

В случае несоблюдения работодателем требований Правил по назначению вышеуказанной выплаты работник имеет право обратиться в местный орган по инспекции труда.

10. Как подать заявку если нет интернета, живу в деревне?

Учитывая то, что в настоящее время практически во всех населенных пунктах имеется доступ хотя бы к мобильному интернету, Вы можете подать заявление посредством telegram-ботов и мобильных приложений банков второго уровня.

В случае если Вам пришло sms-сообщение с проактивным назначением единовременной выплаты, то направление заявление не требуется, достаточно ответить на это сообщение.

Если Вы являетесь наемным работником и находитесь в отпуске без сохранения заработной платы, то за Вас заявление на получение единовременной выплаты должен подать Ваш работодатель (юридические и физические лица).

При этом заявления самостоятельно должны подавать: индивидуальные предприниматели (за себя); лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера; плательщиками ЕСП.

11. Долго ли будут рассматривать заявку на получение 42 500 тенге?

В соответствии с Правилами осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий срок рассмотрения заявки и назначения единовременной социальной выплаты составляет 5 рабочих дней.

12. Я получил SMS от 1414 по назначению 42 500 тенге, и что я должен ответить?

Если вы согласны оформить заявку на единовременную выплату в размере 42 500 тенге, вы должны отправить число «1» в ответ. Если «Нет», введите число «2».

13. 42 500 тенге ранее получал, SMS пришло, но ответ на SMS не

проходит, что делать?

На SMS-сообщение для проактивного назначения выплаты необходимо ответить в течение 5 календарных дней. Если в момент отправки ответного sms произошла ошибка, то это могло произойти по следующим причинам:

– у вас на балансе менее 1 тенге;

– в настройках телефона стоит запрет на отправку SMS-сообщений на короткие номера;

– в настройках стоит приоритет на MMS-сообщения с запретом на текстовые сообщения;

– проблемы с сигналом;

– проблемы на стороне оператора сотовой связи.

Напомним, SMS-сообщение были направлены гражданам, получившим выплату в период ЧП, которые с большой долей вероятности потеряли доход в связи с введением дополнительных ограничений. На данное сообщение необходимо ответить SMS: с цифрой 1 для подтверждения факта полной потери дохода, либо с цифрой 2, если Вы отказываетесь от выплаты. В случае положительного ответа, выплата поступит на тот же счет, куда деньги поступали ранее. Дополнительных заявок подавать не нужно.

14. Пришло SMS-сообщение на телефон от 1414 о подтверждении назначения выплаты 42 500 тенге, однако указан не мой ИИН, как ответить, кому обратиться?

SMS-сообщения направлены гражданам, получившим выплату в прошлый раз. В случае, если в SMS, которой Вам поступил значится другой ИИН, то Вам необходимо проигнорировать его.

15. Сократили заработную плату, могу ли я подать на 42 500 тенге?

Согласно Правил, единовременная выплата назначается один раз и устанавливается в размере одной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год, при условии полной потери дохода в июле 2020 года в связи с введением в действие ограничительных мероприятий.

Таким образом, если нет факта полной потери дохода, то данная выплата не полагается.

16. Я нахожусь на больничном, могу ли я получить 42 500 тенге?

Единовременная выплата осуществляется следующим категориям:

1) работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) индивидуальным предпринимателям;

3) лицам, занимающимся частной практикой;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

5) физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа (далее – плательщик ЕСП).

Таким образом, лицам, которые находятся на больничным, социальная выплата не полагается.

Согласно статье 133 Трудового кодекса РК, работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности.

17. Не открыт счет банке, могу ли я подать заявку на 42 500 тенге,

указав счет супруги?

При направлении заявления лицо обязано указать только свой банковский счет.

Единовременную социальную выплату перечисляют на банковский счет только при совпадении ИИН, ФИО и номера банковского счета лица.

Заявление на назначение единовременной выплаты будет приниматься, начиная с 17 июля и до 1 сентября 2020 года, соответственно за этот период Вы можете обратиться в удобный для Вас банк, и открыть счёт.

18. С какого числа должны были находиться без дохода индивидуальные предприниматели, чтобы они подпадали под категорию получателей единовременной выплаты 42 500 тенге?

На единовременную выплату из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые полностью потеряли доход с 5 июля т.г. (с момента введения ограничительных мер в Казахстане).

Факт потери дохода подтверждают районные (городские) штабы, совместно с НПП и КГД.

Напомним, 13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.