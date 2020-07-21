В отношении высокопоставленных чиновников МЦРИАП и МОН РК начаты расследования

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Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – В отношении высокопоставленных чиновников министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и министерства образования и науки Казахстана начаты расследования, сообщает антикоррупционная служба.

«Нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан», не допустив хищений бюджетных средств. В данном контексте хотел бы проинформировать, что в настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки», — сообщил во вторник председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

По его словам, пандемия коронавируса «заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями».

«Сегодня в мире, как никогда прежде, актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления. Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию», — пояснил Шпекбаев.

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