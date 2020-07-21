Кокшетау. 21 июля. КазТАГ – На «розовом озере» Кобейтуз выставили полицейскую охрану, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

«В целях недопущения нарушения санитарных норм, по поручению руководства ДП Акмолинской области, на двух автодорогах в направлении к озеру Кобейтуз выставлены три мобильных поста по контролю за въездом и выездом на запретную территорию. Дополнительное патрулирование экипажи полиции осуществляют на прибрежной зоне озера. Также местными исполнительными органами района проводится работа по установлению искусственных преград», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что всего в карантинных мероприятиях задействованы 15 сотрудников полиции, а также санэпидемиологи и представители районного акимата.

«В результате проведенных рейдовых и профилактических мероприятий в период с 14 по 19 июля на территории Ерейментауского района полицейскими пресечено 34 административных правонарушения, в том числе 18 по фактам нарушения общественного порядка отдыхающими, 16 – по обеспечению дорожной безопасности», — уточнили в ДП.

Напомним, 20 июля стало известно, что наложен запрет на посещение озера «Кобейтуз», «Тениз», «Курбет», «Коржинколь» и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района Акмолинской области. Отмечалось, что данное решение принято в связи с приростом случаев заболевания COVID-19 среди населения района. 21 июля в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили о том, что варварское отношение к озеру Кобейтуз и несознательное поведение некоторых граждан может привести к деградации озера и его уничтожению.