Вспышка пневмонии в РК не связана с использованием дезинфицирующих средств, считает Цой

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой отрицает, что вспышка пневмонии в Казахстане может быть связана с проведением работ по дезинфекции.

«В Казахстане допущены все дезинфицирующие средства, которые прошли экспертизу, и они должны быть применены только при условии правильного использования и того, что указано в инструкции по применению. Есть определенная концентрация этих веществ, правильность распыления и другое. Каких-то массовых вспышек или каких-то индивидуальных реакций мы не фиксировали», — сказал Цой на брифинге во вторник, комментируя информацию о том, что вспышка пневмонии в Казахстане может быть связана с проведением работ по дезинфекции и используемыми при этом химикатами.

Он отметил, что «возможны какие-то персональные реакции у человека, как аллергия».

«Но каких-то вспышек или того, что это повлияло на развитие коронавирусной инфекции, пока мы таких данных не имеем», — заявил Цой.