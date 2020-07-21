МОН РК: «Әліппе» и «Ана тілі» будут изучать в первом классе вместо «Сауат ашу» с 2021 года

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Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ — «Әліппе» и «Ана тілі» будут изучать в первом классе вместо «Сауат ашу» с 2021 года, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«В государственный общеобязательный стандарт образования внесены изменения. Соответствующий приказ МОН РК подписан и зарегистрирован в МЮ РК. Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года в первом классе вместо «Сауат ашу» (уроки просвещения) дети будут изучать «Әліппе» и «Ана тілі». Программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить «Ана тілі». Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте», — написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook во вторник.

При этом, по его словам, методологической платформой подготовки «Әліппе» станет методика Ахмета Байтурсынова.

«Сейчас ведется большая работа по разработке программ и учебников. Нами сформирована рабочая группа для подготовки единых программ. В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников «Әліппе» предыдущих лет», — проинформировал глава МОН.

Также он сообщил, что первое заседание группы уже провела его заместитель Шолпан Каринова.

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«Планируем, что после подготовки программ и учебников мы апробируем их в пилотных школах, после чего они будут использоваться во всех школах страны. Предстоит провести еще много работы. Вопрос находится на моем особом контроле», — резюмировал Аймагамбетов.

Напомним, 19 июля министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что с 2021 года в Казахстане изменится

система управления сферой образования.

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