Алматы. 22 июля. КазТАГ – Минздрав готовит поэтапную систему выхода из карантина на основе международного опыта, сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

«Изучаем международный опыт. Очень много экспертов подключено. Как страны выходили из карантина. Понятно, что сразу послабления не будет. Мы поэтапно это будем делать. Будем замерять эпидситуацию адресно по всем регионам, как там развивается ситуация. Возможны какие-то интервенции дополнительные по системе здравоохранения, возможны локдауны выходного дня. (…) На 3-4 неделю мы только эффект первого двухнедельного карантина увидим, потому что 14 дней инкубационный период идет. После него уже мы сможем увидеть эффект. Эффект вторых двух недель мы увидим позже. Тогда только мы сможем делать какие-то корреляции к действиям», — рассказал Цой в среду в интервью на телеканале Хабар 24.