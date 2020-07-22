О мерах по обеспечению финансовой стабильности доложили Токаеву

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ — О мерах по обеспечению финансовой стабильности доложили президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева. Главе государства было доложено о мерах по обеспечению финансовой стабильности, о ходе исполнения его поручения по повышению эффективности денежно-кредитной политики, а также о дальнейших шагах по развитию накопительной пенсионной системы», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, по итогам встречи президент Казахстана дал председателю Нацбанка ряд конкретных поручений.