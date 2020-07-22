Какие туробъекты работают, а какие закрыты в период карантина в Казахстане

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Какие туристические объекты работают, а какие закрыты в период карантина в Казахстане, изучил корреспондент КазТАГ.

Озеро Алаколь открыто. Однако, как сообщал 5 июля руководитель управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков, для отдыха необходимо иметь справку о прохождении экспресс или ПЦР теста. При этом для семьи или одной группы достаточно одной справки.

Озеро Кольсай, национальный парк Алтын Эмель и каньон Чарын, которые находятся в Алматинской области, открыты. Однако ранее на территорию озера Кольсай закрывали въезд на выходные 18-19 июля.

Каньон Ошаганды, находящийся в Карагандинской области, открыт. Местные турфирмы предлагают двухдневный выезд с проживанием в палатке для фотографирования кометы NEOWISE.

Приозерск, Балхаш и Каркаралинск открыты частично. Согласно постановлению главного санврача Карагандинской области Каната Аскарова, в регионе запрещено функционирование пляжей, но разрешена работа домов и зон отдыха, санаториев и профилакториев. Ограничение длится до 3 августа, возможно продление.

Водохранилище Бухтарма открыто частично. Согласно постановлению главного санврача Восточно-Казахстанской области Магомеда Исмаилова, запрещена деятельность пляжей, бассейнов, аквапарков, общественных бань, саун. Разрешено посещение скверов, парков, площадей, набережных в будние дни индивидуально или группами не более трех человек. Ограничения длятся до 2 августа, возможно продление.

Приморский город Актау открыт частично. Согласно постановлению главного санврача Мангистауской области Ергали Сыдыманова, деятельность городских и общественных пляжей запрещена. Однако разрешено посещение парков, площадей, скверов, набережных и иных мест отдыха семьей или группой не более трех человек. Работа общественного транспорта остановлена, но можно передвигаться на такси и личном автотранспорте. Карантин в регионе длится до 3 августа, возможно продление.

Боровое и Зеренда закрыты. Отелям запрещен прием заявок на бронирование. Закрыты пляжи, сауны и бассейны. Согласно информации от управления туризма Акмолинской области, ограничения длятся с 24 июля до 3 августа. Возможно продление.

Зона отдыха Баянаул закрыта. Длительность карантина в постановлении главного государственного санитарного врача Павлодарской области Батырбека Алиева не указана.

Водохранилище Капшагай, находящееся в Алматинской области, закрыто. Длительность ограничений не указана.