Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются местами по Казахстану в четверг, на северо-западе возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, с шквалистым ветром, на северо-западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +36+38, ночью +20+22.

В Акмолинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +11+16.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +10+15 (на юге +20).

В Карагандинской области дождь с грозой, возможен град, местами ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31 (на юге +36), ночью +11+16 (на юге +20).

В Алматинской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Туркестанской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39 (на западе +30), ночью +20+25 (на западе +28).

В Павлодарской области без осадков. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Жамбылской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, шквал, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +21+26.

В Костанайской области дождь с грозой. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Северо-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, шквал. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Мангистауской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, сильная жара. Днем +30+35 (на юге +38), ночью +22+27 (на севере +19).

В Атырауской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, ветер 15-20 метров в секунду, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +20+25.

В Кызылординской области дождь с грозой, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +23+28.

В Актюбинской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на юге местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33 (на юге +36), ночью +15+20 (на юге +23).

«В ближайшие сутки на горных реках востока и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.