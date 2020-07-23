Исповедь члена ОС

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ЕНПФ, ФСС и ФОМС – объединить!

Вот эта не случайно подхваченная СМИ и соцсетями инициатива председателя Общественного совета при ЕНПФ Евгения Сейпульника насчет наделения вкладчиков разовым правом снятия со своего накопительного счета десяти процентов, — она могла случиться только в нынешней накаленно-кризисной обстановке и имеет глубинную (так полагаю) драматургию. Ну, хотя бы потому, что накопительная пенсионная система, в том виде, в котором ее два десятилетия назад, по рецептам и инициативе Всемирного банка пытались внедрить на такой «испытательной площадке», как Казахстан, и в том, какой она на самом деле получилась, есть квинтэссенция всего – и сути выстроенной у нас «вывозной» экономики, и всего комплекса порожденных ею экономических и социальных проблем, затягивающихся ныне кризисной петлей.

Как, собственно, и Общественные советы при госорганах, — не слишком работоспособная придумка в попытке хоть как-то прикрыть вообще декоративную роль представительной ветви. Так и ОС при ЕНПФ, благодаря идеально сбалансированному подбору членов, вел себя до последнего времени практически идеально – принимал к сведению докладываемое ЕНПФ и Национальным банком и аккуратно воздерживался хоть от каких-то посягательств на основы функционирования накопительной системы. Председатель же ОС подобран тоже идеально: Евгений Валериевич статусный высококлассный юрист, не отклоняющийся от правильной линии, и умело модерирующий заседания.

Что до участия в таком Общественном совете Своика – я с удовольствием принял приглашение, вносил и продолжаю вносить предложения по системному реформированию пенсионной системы вообще и ее накопительной компоненты в первую очередь, ОС старается их «не замечать», так и живем. Можно было бы и выйти, но это было бы жестом бессилия. Тем более, что кроме ОС есть и более эффективные способы донести свои предложения до общества и «куда надо», а вода камень точит. Особенно теперь, когда камень сам явно пошел трещинами.

Главная такая трещина образовалась в виде поручения президента Токаева правительству проработать, во-первых, объединение ЕНПФ с фондами социальной защиты и медицинского страхования и, во-вторых, дать вкладчикам возможность использовать часть накоплений на приобретение жилья и образования. Имею основание считать – не без влияния наших публикаций.

Это было еще в начале сентября прошлого года, и дело активно закрутилось… на месте. Была создана правительственная рабочая группа, куда, помимо собственно ЕНПФ, вошел и председатель ОС при ЕНПФ. Кстати сказать – с соблюдением традиции: никакого обсуждения на самом ОС вопроса делегирования своего представителя в рабочую группу, тем более – хоть каких-то предложений от ОС, не было.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
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Но хотя и на месте, дело крутилось активно: было обсуждение на НСОД, была, например, такая повестка очередного заседания рабочей группы: «Обсуждение статьи П.Своика в газете «Время». Был демонстративный выход из рабочей группы советника президента, с требованием уволить бывшего и нынешнего министров труда и соцзащиты, саботирующих поручение президента, много всего было.

В результате же исполнение поручения президента совершило даже не один, а целых два оборота… на месте. То есть, еще весной рабочая группа перестала собираться, а в АП были отправлены «итоги»: фонды объединить не получается, использовать накопления можно разрешить только одному проценту вкладчиков, у которых и так с жильем все в порядке. Короче, полный и демонстративный отлуп.

Администрация президента, понятное дело, такие выводы забраковала, обязала рабочую группу вновь собраться и продолжить работу. И, выходит, ровно с тем же результатом. В АП, похоже, опять лежит (или скоро ляжет) некий «итог», который эту самую АП, наверняка, опять еще больше смущает. Согласиться с такими выводами рабочей группы (читай, с позицией министра труда и соцзащиты) – значит признать поручение президента неисполнимым, преждевременным, короче – ошибочным. Опять отвергнуть – а что вместо таких рекомендаций и такого министра?

А тут еще как раз истекают данные президентом правительству две недели, на таком фоне вообще клинч между президентом и упорствующим в своей то ли неспособности, то ли нежелании исполнять его поручение коалиции правительственных чиновников от пенсионной системы получается.

Нужна какая-то разрядка, некий выплеск накопившегося, хотя бы пар в свисток.

100 лет без ансамбля 100 лет без ансамбля
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Возможно, это личный «выплеск» председателя ОС при ЕНПФ. В самом деле, он ведь тоже участвовал в рабочей группе, пустой результат и на него ложится. Такое тоже может быть, — вдруг как с резьбы сорвало. Не далее, как на прошлой неделе было проведено первое в этом году заседание ОС, прошло как всегда благостно, председатель нормально модерировал, никаких вопросов в повестку, сверх предложенных самим ЕНПФ и Нацбанком, никто не предлагал. Своик, как всегда, заявил особое мнение, что отстранение ОС от назревших вопросов пенсионного реформирования не есть хорошо, договорились занести это в протокол. И вдруг – публикация председателя ОС в соцсетях, а затем устроенное им срочное голосование в чате. Надо было обязательно управиться к 16-00. Перед финалом голоса разделились поровну, Евгений позвонил мне, попросил тоже проголосовать, я объяснил, что сводить все к обмену репликами и эмоциями в вотсапе, — не серьезно, и кому как ни председателю-юристу соблюдать процедуры. А что касается предложения – оно в правильную сторону, но нужна не разовая раздача, а системное решение. В таком же виде это приведет к тому, что чем менее человек нуждается, тем большую сумму сможет использовать, основной массе перепадут крохи, а наиболее нуждающиеся вообще ничего не получат. Но Евгений настаивал сказать «да» или «нет» и я написал, что если коротко, причем сам же председатель выбрал такой формат обсуждения, то – против.

Вполне, повторю, возможно, что наш всегда корректно выдержанный председатель так поступил сам от себя. Что лично я искренне приветствую, — одним способным на поступки членом ОС стало больше. Приветствую и направление мысли – средства накопительной пенсионной системы должны работать, конечно, не на финансовых спекулянтов, а на экономику и на повышение благосостояния самих вкладчиков – пока они копят на старость.

Но категорически против вот таких срочных, простеньких и залихватских «решений» — от них будет гораздо больше вреда, чем пользы. Хотя, может быть, кому-то как раз и нужна срочная и коротенькая «польза» – если не получается сделать основательно.

А что касается системного решения, вот оно, в самом сжатом виде: ЕНПФ, ФСС и ФОМС – объединить.

Свободные от выплат средства инвестировать не в заграничные «инструменты» и не в долговые бумаги Минфина, а в национальную экономику. Конкретно, в находящуюся под государственным тарифным регулированием энергетическую, транспортную инфраструктуру и ЖКХ, а также использовать на те направления, которые ныне инвестируются из бюджета.

Часть (например, половину) трансферта из Национального фонда в бюджет распределять по накопительным счетам, при этом дать вкладчикам право использовать определенную долю накоплений на оплату требующих поддержки экономических направлений. Помимо жилья и образования, сюда можно (и нужно) включить лечение, услуги ЖКХ и, конечно, приобретение продуктов питания у отечественных производителей.

Это если совсем сжато. А развернуто уже много писал и буду еще.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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