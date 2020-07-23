Суд начал рассмотрение нового иска от лица 151 пассажира к Bek Air

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Суд начал рассмотрение нового иска от лица 151 пассажира к авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«23 июля 2020 года состоялось первое судебное заседание по второму иску комитета по защите прав потребителей (КЗПП) министерства торговли и интеграции Республики Казахстан к авиакомпании АО «Бек Эйр». Исковые требования КЗПП аналогичны первому иску к АО «Бек Эйр». Это возмещение денежных средств пассажирам, купивших билеты на отмененные рейсы», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В качестве третьего лица процессе участвовал представитель агента по продаже билетов «Авиата». Кроме этого, по ходатайству КЗПП в судебных заседаниях будут принимать участие прокурор и представитель АО «Авиационная администрация Казахстана».

«Комитет представляет интересы 151 гражданина, купившего 301 билет. Сумма иска составляет Т10,5 млн. В связи с тем, что заявления в КЗПП поступают ежедневно, данная сумма будет увеличиваться. Дополнительно сообщаем, что АО «Бек Эйр» подана апелляционная жалоба на решение Турксибского районного суда Алматы, в котором суд удовлетворил исковые требования КЗПП о возмещении средств гражданам», — добавили в МТИ.

Напомним, 17 июня суд в Алматы решил удовлетворить исковое заявление ГУ «Комитет по защите прав потребителей» (КЗПП) министерства торговли и интеграции (МТИ) РК удовлетворить, и признать право потребителей на возмещение полной стоимости ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей, а также обязать АО «Bek Air» возместить полную стоимость ранее приобретенных авиабилетов на авиарейсы, которые были отменены не по вине потребителей.

27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.