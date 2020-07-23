МВД РК готовится ко второму этапу расширения численности срочников в Нацгвардии

Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана готовится ко второму этапу расширения численности солдат-срочников Национальной гвардии, передает корреспондент агентства.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…) в разделе 1: строку: «Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 149 587» изложить в следующей редакции: «Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 150 037», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства.

Запланированное увеличение лимита штатной численности МВД в 450 единиц запланировано, согласно документу, в региональных командованиях, соединениях и частях Национальной гвардии за счет военнослужащих срочной службы.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2020 года №67 «О реализации указа Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года №266 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, в марте – июне и сентябре – декабре 2020 года, а также очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года»: подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва

в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола

в количестве 34 808 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», — сказано в проекте постановления.

Как уточнил в пояснительной записке к документу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, проект разработан в целях реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева от 26 июня 2019 года об увеличении количества призываемых граждан на срочную воинскую службу.

«Реализация поручения президента Республики Казахстан будет осуществлена в два этапа путем введения дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы с 1 июня 2020 года в количестве 450 единиц и с 1 ноября 2020 года в количестве 450 единиц. 1-й этап реализован постановлением правительства Республики Казахстан от 24 июня 2020 года №396. Настоящим проектом предусмотрена реализация 2-го этапа – введение дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы в количестве 450 единиц с 1 ноября 2020 года. Дополнительные расходы в сумме Т516 865 тыс. на содержание дополнительной штатной численности военнослужащих срочной службы в количестве 450 единиц по бюджетной программе 076 «Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности» будут рассмотрены в установленном порядке при уточнении республиканского бюджета на 2020 год», — сообщил в пояснительной записке глава МВД.

Расходы на 2021-2023 годы на содержание дополнительной численности, по его словам, предусмотрены при формировании лимитов расходов.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, обеспечит военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование у них высокого морального духа, накопление подготовленного военнообученного резерва страны», — добавил Тургумбаев.

Напомним, 2 марта МИА КазТАГ сообщало, что штат Национальной гвардии Казахстана в 2020 году расширят на 900 единиц и дополнительно просят из бюджета Т5,4 млрд.