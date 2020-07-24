В Казахстане изменили правила осуществления выплат медработникам

Нур-Султан. 24 июля. КазТАГ — В Казахстане изменили правила осуществления выплат медицинским работникам, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«Изменились правила осуществления выплат медработникам», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 9 апреля «Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:

— медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – Т2 млн;

— семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – Т10 млн.

Напомним, 30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не дожидаясь обещанных Т10 млн.

Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию.