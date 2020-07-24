Авиационный чиновник МИИР РК второй раз за 1,5 года попался полиции в пьяном виде

Алматы. 24 июля. КазТАГ — Руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Канат Тусупбеков второй раз за 1,5 года попался полиции в пьяном виде, сообщает газета «Время».

«В распоряжение редакции газеты «Время» оказался протокол об административном нарушении, составленный 8 июля 2020 года участковым Турксибского района Алматы Сырлыбеком Гайдынгалыевым. Согласно этому документу, сотрудник полиции глубокой ночью обнаружил на улице Огарева пьяного 49-летнего мужчину. Наше законодательство запрещает выпивать или находиться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, за это предусмотрен штраф – 5 МРП. Нарушителем оказался Канат Тусупбеков, высокопоставленный сотрудник МИИР, возглавляющий управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, Канат Тусупбеков, отвечающий за расследование авиакатастроф, «8 июля засиделся с друзьями в кафе, за что был привлечен к административной ответственности».

«По большому счету, это мелочь. Однако, как нам удалось выяснить, это далеко не первый случай, когда руководитель УРАПИ перебирает с алкоголем. Год назад, в апреле 2019 года, Тусупбеков также привлекался к административной ответственности за то, что дебоширил в общественном месте, будучи пьяным. Маленький нюанс: случилось это в Москве, и тогда чиновника МИИР задержали полицейские района Якиманка. Протокол об этом правонарушении тоже есть в распоряжении редакции», — отмечается в сообщении.

Как указано в документе, «12 апреля Тусупбеков К. С. нарушил общественный порядок, сопровождавшийся грубой нецензурной бранью в общественном месте, на замечания сотрудников полиции не реагировал, повредил чужое имущество, оказал активное сопротивление при задержании».

«В приложенном акте медобследования написано, что состояние алкогольного опьянения подтверждено. В графе «Изменение психической деятельности» врач описывает поведение Тусупбекова четырьмя словами: «Суетлив, болтлив, недоволен ситуацией». И как итог – штраф за административное правонарушение в размере 530 рублей. Был бы гражданским активистом – точно бы привлекли к уголовной ответственности», — следует из сообщения.

Корреспондент «Времени» связался с ИО руководителя УРАПИ, и Канат Тусупбеков подтвердил, что оба происшествия имели место быть. По его словам, 8 июля 2020 года он просто посидел с друзьями, а оказалось, что кафе нарушило правила карантина, поэтому он и согласился заплатить штраф. Что касается московского инцидента, Тусупбеков утверждает, что в тот день у него начал выходить камень и ему пришлось употребить алкоголь в качестве болеутоляющего.

1 МРП = Т2778.