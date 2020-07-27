Бекшин про Курбан айт: Раньше на улицах летела солома, разносились внутренности, был навоз

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Алматы. 27 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Разрешение празднования Курбан айт в городе привело бы к антисанитарии и распространению коронавируса, считает главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Наш большой мегаполис находится в стесненных обстоятельствах, и теперь у нас практически нет возможности для того, чтобы организовать это внутри города. И действительно, если это будет реализовываться, то опять это будет практически антисанитария. С этим раньше сталкивались, когда на улицах летела солома, был навоз, разносились различные внутренности жертвенных животных. Во избежание этого, но самое основное, это предупреждение распространения коронавирусной инфекции, поскольку в это время происходит массовое скопление людей, то есть это приведет непосредственно к заражению», — заявил Бекшин в понедельник.

Ранее Бекшин сообщил, что запретил праздновать Курбан айт в 2020 году в Алматы. Вокруг города выставят полицейские и санитарные посты. Кроме того, в Алматы на Курбан айт запретили продавать и забивать скот.

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