Дефицита продуктов в Казахстане нет и не ожидается – минсельхоз

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. Дефицита продуктов в Казахстане нет и не ожидается, заявил вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков.

«Обеспеченность имеющихся запасов продукции показывает, что по скоропортящимся продуктам запасы составляют неделю и более, в то время как по продуктам длительного хранения обеспеченность составляет до нескольких месяцев. Необходимо отметить, что производство продуктов питания улучшается и увеличивается, запасы постоянно обновляются и пополняются. Поэтому дефицита по ним нет и не ожидается», — сказал Нурбек Даирбеков на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что на текущий момент, согласно оперативным данным регионов, в республике имеются запасы продукции в количестве 714 тыс. тонн.

«В стабилизационных фондах регионов порядка 34 тыс. тонн, на предприятиях производителей – 210 тыс. тонн, на складах – 155 тыс. тонн, в торговых сетях – 315 тыс. тонн», — сообщил вице-министр сельского хозяйства.