Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Дождь ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на юго-восточный 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +22+24.

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