«Спробуй заячий помет! Он — ядреный! Он проймет!»

Сетевые СМИ о том, чем лечились казахстанцы во время дефицита лекарств

Махаббат ЕНСЕБАЕВА – «Ингаляция с содой, чесночный настой и пары спирта. 10 вредных советов при Covid-19» — В Казахстане изменили протокол лечения заражённых Covid-19. Бессимптомных больных и с лёгкой формой пневмонии оставляют лечиться дома. На фоне этого в мессенджерах рассылаются советы, как победить самостоятельно опасный вирус. В их числе содовые ингаляции, чудодейственный эффект чесночной воды, третьи предлагают спасаться антибиотиками. Но об опасности таких методов никто не предупреждает. Минздрав собрал самые вредные советы, которыми не рекомендуют пользоваться врачи.

Помогает ли при Covid-19 содовая ингаляция? — Нет, если вы не хотите получить ожог слизистой и усугубить своё состояние. Врачи не рекомендуют дышать над «горячей баней» с содой. Нет ни одного научно доказанного факта эффективности паровой терапии в лечении Covid-19 и особенно пневмонии, когда вирус уже спустился в нижние дыхательные пути.

Эффективен ли чеснок для профилактики коронавируса? — Чесночное питьё или пара долек чеснока натощак – ещё одно предложение из серии «антисоветы». Несмотря на антимикробные свойства этого природного антисептика его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана.

Убивают ли пары спирта вирус? — Медицинский спирт действительно используется как пеногаситель при отёчности лёгких, но с точным расчётом безопасной дозы врачом. Что касается вдыхания паров спирта, то той концентрации, которая позволяет разрушить липидную оболочку вируса, недостаточно, чтобы убить вирус, который опустился в нижние отделы лёгких. Приём алкоголя только угнетает иммунную систему, чем повышает риск быстрее подхватить вирус. А сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с печенью только усиливают риски осложнений и затрудняют лечение.

Мадина МАМЫРХАНОВА – «Хрен, имбирь и барсучий жир: Как казахстанцы лечатся от коронавируса народными средствами» — При нехватке лекарств и информации о правилах их использования, люди обращаются к народной медицине. И если в начале пандемии казахстанцы рекомендовали друг другу есть побольше лука и чеснока, чтобы не заразиться коронавирусом, то чуть позже стали рекламировать хрен, имбирь и барсучий жир. Многие граждане, которые до этого были равнодушны к этим продуктам, начали в панике буквально сметать их с прилавков. Не пугала людей даже их стоимость. Цена за килограмм имбиря доходила до 25 тысяч тенге. Сейчас в моду вошли корень хрена и бараний жир.

Жителей Нур-Султана поражает ажиотаж вокруг корня хрена. Сейчас многие казахстанцы покупают этот продукт и принимают его как средство для профилактики коронавируса. А продавцы, пользуясь повышенным спросом, подняли его стоимость — «Продукт стоил 1200 тенге за килограмм три дня назад. Сегодня уже 5000 тенге за килограмм».

Врач Камиля МУКАШЕВА объяснила, что хрен, действительно, обладает целебными свойствами. В нем содержится очень много витаминов: С, некоторые витамины группы В, витамины Е и А, аминокислоты, клетчатка, минералы. Его можно употреблять, но только наряду с основным медикаментозным лечением COVID-19, а не вместо него.

Доктор натуропатии, нутрициолог Динара ЖАКУПОВА — Имбирь, лимон, корень хрена всегда должны быть в рационе, а не только в злободневные периоды.

Что касается употребления бараньего жира, то тут специалист посоветовала соблюдать меру, потому что животный жир — это тяжелый холестерин, именно такой вид тяжело усваивается нашими клетками, и в избытке, забивает сосуды.

В целом, она посоветовала употребление «легких» нерафинированных жиров из семян растений. Речь идет об оливковом масле, масле семян тыквы, кунжутном масле, масле виноградной косточки, так как они полезны и в них содержится большое количество микроэлементов и витаминов.

Между тем врач-пульмонолог высшей категории, заведующая кафедрой семейной медицины столичного медицинского университета Наталья ЛАТЫПОВА сообщила изданию, что эффективность всех этих народных средств в лечении коронавируса никакой доказательной базы не имеет.

«Нужно ли казахстанцам курить марихуану и есть собачатину для лечения» — В Интернете и социальных сетях распространяется достаточное количество роликов, где представлены нетрадиционные форматы лечения коронавирусной инфекции и пневмонии. Одни из таких — поедание мяса собаки или курение марихуаны. Но казахстанские медики не считают такие методики эффективными. По словам ЛАТЫПОВОЙ, «сложно сказать, что на кого-то оказало волшебное воздействие применение таких методов».

Таким образом доказательств у врачей нет, поэтому рекомендовать подобные методы они не могут.

В свою очередь завкафедрой скорой медицинской помощи, анестезиологии и интенсивной терапии «Медицинский университет Астана» Нурила МАЛТАБАРОВА указала на целебные свойства меда и кумыса. Правда, при употреблении этих продуктов она рекомендовала быть острожными тем, у кого есть аллергия.

Исмаил ДАИРОВ – «Сурчиный жир – как возможное средство против COVID-19 и пневмонии» — Сегодня, когда мы практически полностью зависим от импортных лекарств и выбрасываем огромные деньги на их приобретение, имеет смысл более пристально рассмотреть возможность использования отечественного сырья в борьбе с коронавирусом и пневмонией путем разработки собственного лекарства. Это тем более важно, что за второй волной пандемии возможна и третья и четвертая.

Очевидно, что в условиях бедственного положения, в котором оказались широкие массы населения, слабости системы отечественного здравоохранения к возникающим и будущим вызовам, крайней недостаточности финансовых ресурсов, представляется целесообразным опробовать и этот метод лечения больных.

Технология изготовления сурчиного жира имеет свои тонкости и особенности, как, по-видимому, и лечебная процедура его применения, но для использования такого метода лечения необходимо создание специальной группы компетентных ученых и исследователей, которая бы провела соответствующие исследования этого вопроса.

«На фоне пандемии резко вырос спрос на бараний курдюк и саумал» — В Казахстане на фоне пандемии коронавируса возник большой спрос на бараний курдюк и парное кобылье молоко (саумал). Об этом говорится в сюжете телеканала KOKSHE.

В Акмолинской области владельцы малых и больших ферм отмечают возросшую активность местных жителей: чтобы выпить кружку саумала, люди предварительно занимают очередь и приезжают к часам дойки.

«Это очень актуально: в стране коронавирус, люди боятся, ищут средства для поддержки иммунитета. А саумал — лучшее лекарство, натуральное, целебное, витаминов в нем много«, — заявил фермер Рахат ДОНАЙХАН, переехавший в Казахстан из Монголии.

Александр ГРИГОРЯНЦ — ««Это полный бред»: почему «народные методы» не спасут от коронавируса, а могут нанести еще больший вред здоровью» — Отечественный врач и активист Каиргали КОНЕЕВ рассказал, почему нельзя верить слухам об очередном «чудо-продукте», спасающем от коронавируса, как «народная медицина» может только ухудшить ваше здоровье и почему люди так охотно верят этим фейкам.

— На самом деле даже в период дефицита лекарств необходимые препараты можно было достать. Пусть в 10–15 раз дороже, но это было реально, те же антибиотики или жаропонижающие. С одной стороны, это тоже повлияло на развитие таких теорий, но это скорее как один из факторов. Гораздо большую роль тут играет недоверие к официальным органам власти и к врачам.

Сейчас ситуация в аптеках постепенно стабилизируется из-за гуманитарной помощи и проводимой работы, но, несмотря на это, вот такие «народные методики» все равно процветают. И неправильно думать, что это все из-за дефицита лекарств. Просто санитарно-просветительская работа, чем должно заниматься государство и каждый врач, у нас на нулевом уровне.

К большому сожалению, еще сложилось так, что авторитет врача в нашей стране упал на низкий уровень в силу государственной политики, которая проводилась последние 3-5 лет. Авторитет врача не только не поддерживался, но и был уронен ниже плинтуса. Население сейчас практически не прислушивается к рекомендациям врачей.

Самое главное – это высыпаться, хорошо питаться и привести в порядок мысли в голове. В организме человека есть так называемая вилочковая железа, или тимус, — это очень маленькая железа, где происходит созревание иммунных клеток. Она очень сильно связана с эмоциональным состоянием человека: если он постоянно находится в депрессии, эта железа начинает плохо работать. Поэтому надо привести мысли в порядок.

Еще один важный момент – помнить, что коронавирусная инфекция в 80 процентах случаев протекает в легкой или бессимптомной форме, об этом сейчас говорит весь мир. Лишь в 20 процентах он протекает в среднетяжелой или тяжелой форме. А процент летальности – всего лишь один процент.

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