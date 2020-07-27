Госзакуп по содержанию озеленения вновь провели за день в Нур-Султане, сумма – Т461,6 млн

Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Государственные закупки по содержанию озеленения вновь провели за день в Нур-Султане, на этот раз речь идет о сумме в Т461,6 млн, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Аппарат акима района «Есиль» города Нур-Султан»; наименование – работы по содержанию зеленых насаждений; дополнительная характеристика – текущее содержание зеленых насаждений; плановая сумма – Т461 607 142,57», — говорится в описании лота, размещенного 23 июля на портале государственных закупок.

На следующий день – 24 июля в 9.00 стартовал прием заявок на участие в конкурсе, который завершился в тот же день в 18.00.

В итоге победителем конкурса на указанную сумму оказалось ТОО «Жасыл-Жер», БИН 050440004888.

Отметим, что это не первый конкурс госзакупок работ по содержанию зеленых насаждений, который столичные власти разыгрывают за день. 1 июня МИА КазТАГ сообщало об аналогичном конкурсе, но уже на Т2 193 750 000, который был разыгран 15 мая – тогда победителем оказалось ТОО «Астана-Зеленстрой».

Причем, на тот момент то был тоже не первый подобный тендер, разыгранный властями за один день. Например, 29 мая МИА КазТАГ сообщало, что тендер на Т17,9 млрд за один день выиграло ТОО «Bazis Construction» – власти Нур-Султана тогда разыграли «работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений».