Гумпомощь на Т4,5 млн передает Израиль Казахстану

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Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ — Гуманитарную помощь на Т4,5 млн передает Израиль Казахстану, сообщает пресс-служба посольства Израиля в РК.

«Посольство Израиля передает Казахстану гуманитарную помощь на Т4,5 млн. Груз содержит защитные костюмы для врачей, которые должны помочь сократить распространение COVID-19 внутри республики и сохранить здоровье медицинского персонала, находящегося на передовой борьбы с заболеванием», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как сообщается, гумпомощь направлена от израильского агентства по развитию международного сотрудничества (МАШАВ).

«Борьба с коронавирусом остается наиболее актуальной проблемой во всем мире, и для нас важно поддержать наших друзей в это непростое время», — отмечает посол Израиля Лиат Вексельман.

Отмечается, что Израиль также оказывает консультационную поддержку казахстанской стороне в вопросах лечения COVID-19. Израильские врачи проводят видеоконференции с коллегами из Казахстана, в ходе которых происходит эффективный обмен опытом и мнениями о методах лечения.

Ну, и шут с ними! Ну, и шут с ними!
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В посольстве напомнили, что здравоохранение является одной из основных областей сотрудничества Казахстана и Израиля.

«Мы намерены и дальше укреплять эффективные взаимоотношения между нашими странами как в области медицины, так и по многим другим направлениям», — подчеркивает посол.

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