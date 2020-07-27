Выдача кредитов снизилась из-за пандемии COVID-19

Алматы. 27 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Выдача кредитов в первом полугодии 2020 года снизилась по сравнению с первым полугодием 2019 года из-за пандемии COVID-19, заявила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) Ляззат Ибрагимова.

«За июнь мы выдали 5 тыс. займов. Хотя в банке соблюдается режим социального дистанцирования (из-за пандемии COVID-19 – КазТАГ), выдача займов (осуществлялась – КазТАГ) по предварительной брони. Конечно, это меньше, чем в июне прошлого года, когда мы выдали 5765 займов, но это рекорд по сравнению с маем. В мае мы выдали всего 2 тыс. займов, в апреле – более 800. В основном (займы выдавались – КазТАГ) в незакрытых и работавших оффлайн филиалах Павлодара, Семея, Уральска», — сказала Ибрагимова в интервью МИА КазТАГ в понедельник.

По ее словам, в первом полугодии с конца марта 14 филиалов банка по предписанию санврачей закрылись и практически полностью на 45 дней ушли в онлайн.

«По итогам полугодия наши активы увеличились на 9%, до 1,476 трлн, по размеру активов сейчас «Жилстройсбербанк» седьмой банк в стране, по размеру капитала – четвертый. За первое полугодие мы выдали больше 50% всей ипотеки страны. Прибыль – выше плановых показателей, Т16,5 млрд. Кредитный портфель увеличился на Т70 млрд и достиг Т1,075 трлн», — добавила Ибрагимова.