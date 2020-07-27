Токаев наградил полицейского за задержание предполагаемого педофила в Алматы

Алматы. 27 июля. КазТАГ — Орденом «Айбын» наградил президент РК Касым-Жомарт Токаев полицейского Бакытжана Бакирова за задержание предполагаемого педофила в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» II степени Бакирова Бакытжана Ануарбековича – оперуполномоченного управления полиции Турксибского района департамента полиции города Алматы министерства внутренних дел», — говорится в тексте указа президента Токаева.

Напомним, 11 июля Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13-го этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов раздробил ступню. Несмотря на это он скрутил преступника и удерживал его до того, как подоспел напарник. Задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней. Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге.