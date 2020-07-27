Последствия града и дождя в Костанае

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Костанай. 27 июля. КазТАГ — Последствия града и дождя в Костанае сняли местные жители, сообщает alau.kz.

«(26 июля – КазТАГ) в Костанае прошел град и дождь. Жители Костаная присылают нам видео. Люди делятся кадрами последствий. Дождем залило дороги. Автомобили глохнут. Во дворах микрорайонов люди едва ли не вплавь добираются к машинам», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в РГП «Казгидромет» сообщали, что утром и днем 26 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Синоптики оценили вероятность шторма в 75-100%.

Также сообщалось, что 27 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

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