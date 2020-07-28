Алматы. 28 июля. КазТАГ – Алматинские врачи опровергают вероятность заболевания пневмонией от дезинфекции, сообщает директор алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов.

«Мы в больницах обязательно всю жизнь пользуемся дезинфицирующими средствами, для того чтобы не было внутрибольничной инфекции. Санитары, которые моют полы. Медсестры, которые обрабатывают кабинеты после окончания рабочего режима. Персонал, ведь весь подряд не болеет пневмонией. Мы этими дезсредствами 20 лет пользовались. Той же хлоркой. Если бы после этого весь персонал заболел пневмонией, вряд ли бы кто-то согласился работать», — рассказал Избагамбетов в ходе онлайн-интервью региональной службы коммуникаций во вторник.

Как уточняется, для дезинфекционной обработки подъездов и дворов применяются два вида дезинфекционных средств — глюзамин и акма-хлор.

«Это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК, Таможенного союза. Они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования. Данные средства эффективны против бактерий, вирусов, грибков, относятся к третьему классу умеренно опасных и четвертому классу малоопасных веществ, не оказывают местно-раздражающего действия и не несут вреда для человека, животных и птиц», — отмечается в сообщении.