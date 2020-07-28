«Барыс» выиграл гостендер на Т892,8 млн на подготовку хоккеистов Нур-Султана на 2020 год

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Хоккейный клуб (ХК) «Барыс» выиграл конкурс государственных закупок на Т892,8 млн на подготовку хоккеистов Нур-Султана на 2020 год, передает корреспондент агентства.

«Наименование лота – услуги спортивных клубов; плановая сумма лота – Т892 857 142,86; статус лота – закупка состоялась; победитель – 080940001956 (БИН – КазТАГ) частное учреждение «Хоккейный клуб «Барыс», — говорится в информации о победителях по конкурсу, который был объявлен 17 июля и завершился 24 июля.

Конкурс был проведен из одного источника по несостоявшимся закупкам.

Заказчиком является управление физической культуры и спорта Нур-Султана, а в дополнительной характеристике указано – услуги по подготовке и участию команд по хоккею в республиканских и международных соревнованиях по хоккею с шайбой от имени города Нур-Султан.

Примечательно, что указанную услугу «Барыс» обязан оказать до 31 декабря 2020 года, то есть в условиях самоизоляции и отмены подавляющего большинства соревнований в связи продолжающейся пандемией коронавируса.

Напомним, о том, что власти Нур-Султана проводят конкурс на закуп услуг по подготовке и участию, содержанию команд и персонала по хоккею в республиканских и международных соревнованиях по хоккею с шайбой от имени города Нур-Султан за Т892 857 142,86 МИА КазТАГ сообщало еще 29 мая. Тогда же сообщались и подробности того, какие именно услуги должен оказать потенциальный победитель.