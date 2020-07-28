Обезьяны! Ваша жизнь имеет значение

Куда нас ведёт борьба с дискриминацией

Неделю назад в украинском городе Луцке террорист захватил автобус. Взял в заложники пассажиров и обратился к властям с очень странными требованиями. Во-первых, он заявил, что украинские начальники должны публично признать себя преступниками. Во-вторых, президент Зеленский должен выступить с обращением к населению Украины и призвать украинцев посмотреть фильм «Земляне». Это американский документальный триллер 2005 года, рассказывающий о том, как неправильно люди обращаются с животными. Закадровый текст читает актёр Хоакин Феникс, тот самый, что недавно получил «Оскара» за главную роль в фильме «Джокер».

Надо пояснить, что речь в фильме «Земляне» идёт не о тех случаях, когда некие садисты мучают зверушек ради удовольствия или просто от нехватки мозгов. Нет. Для таких нехороших людей есть статьи в административных и уголовных кодексах. Издевательство над животными осуждается общественным мнением практически во всех странах. Но тут иная история. В фильме оспаривается само право человека распоряжаться жизнью других существ. Эксперименты академика Павлова над собаками с точки зрения авторов фильма такая же гнусность, как издевательство туповатых подростков над котёнком. Мясокомбинаты и вообще животноводство – практически фашизм. Любители бешбармака и бифшексов – по сути людоеды.

Это, в общем, знакомые идеи. Но никогда прежде закоренелый, сертифицированный преступник (у луцкого террориста за спиной две серьёзные ходки; он в общей сложности отсидел 10 лет за разбой и мошенничество) не предъявлял властям такие своеобразные претензии. Не требовал от населения посмотреть фильм о страданиях животных и содрогнуться. А теперь вот предъявил и потребовал. Это значит, идея агрессивного вегетарианства овладевает массами. В том числе уголовными. Старые, хорошо известные самооправдательные претензии преступников к этому миру: «да, мы плохие, а вы что, хорошие?» раньше имели продолжение – «вы тоже воруете и обманываете!». А теперь получили дополнение: «и мучаете зверушек!»

Президент Зеленский выполнил требование террориста. Обратился к украинцам с соответствующим призывом. После этого захватчик автобуса отпустил заложников и сдался властям. Он, кстати, оказался уроженцем Оренбургской области – практически нашим земляком. А кино, которое террорист так мощно отрекламировал, стало популярным на Украине. На страницу фильма «Земляне» в украинской Википедии за одни сутки зашло в пять раз больше народу, чем заходило за все предыдущие годы.

Эту историю надо рассматривать в одной связке с массовыми протестами в США и Европе по поводу расовой дискриминации, в одном пакете с теми требованиями, которые предъявляются к белым американцам и европейцам: покайтесь за то, что ваши предки угнетали чернокожих и арабов. Тут же, рядом – феминистское движение и борьба за права сексуальных меньшинств. Это вовсе не мои домыслы. Австралийский философ левого толка Питер Сингер, идейный вдохновитель современного вегетарианства, автор книги «Освобождение животных», ставшей Библией для веганов, ещё в 1975 году заявил, что «дискриминация по видовому признаку» (то есть присвоенное человеком право распоряжаться жизнями других существ) так же отвратительна, как расизм, сексизм и гомофобия:

«В заголовке этой книги скрыт серьезный подтекст, – пишет Питер Сингер. – Освободительное движение содержит требование положить конец предвзятости и дискриминации, основанных на произвольных оценках, подобно цвету кожи или сексуальной ориентации. Классический пример – движение за освобождение чернокожих. Прямые и немедленные призывы этого движения, его инициативы и успехи могут служить моделью для других групп сопротивления… Освободительное движение требует расширения нашего нравственного кругозора. Практически то, что ранее считалось естественным и неизбежным, в новом рассмотрении должно быть увидено как результат тенденциозной предвзятости, не имеющей никакого оправдания… По сравнению с другими освободительными движениями, освобождение животных имеет много трудностей и помех. Первым и наиболее очевидным является тот факт, что эксплуатируемые группы не могут сами организовать протест против несправедливого режима (хотя они и осуществляют протесты в соответствии с их индивидуальными способностями). Мы же должны говорить от имени тех, кто говорить не может и не в состоянии сам высказать свое мнение».

Кстати, книга «Освобождение животных», на русском языке, если не ошибаюсь, издавалась всего один раз – и где бы вы думали? В Киеве! В 2002 году. С почтительно-восторженным предисловием. Всё-таки украинцы очень, очень восприимчивы к прогрессивным веяниям.

Для нас с вами такая активная, наступательная борьба за права животных представляет собой сравнительно новое направление тех огромных трансформаций, которые сейчас переживает мир. К другим направлениям, включая борьбу за права сексуальных меньшинств, мы как-то привыкли, более или менее определили своё к ним отношение. А вот что касается «прав животных»… Здесь такая каша в головах! С одной стороны, как уже сказано, все согласны: попусту издеваться над зверушками нехорошо. Более того. Многие люди любят своих собачек и кошек как членов семьи. Но эти люди преспокойно кушают куриные котлетки. А если сами не кушают, то насыпают в миску своим котикам сухой корм, приготовленный из кролика и утки. По крайней мере, так написано на упаковке, так эту еду рекламируют. И что же дальше? Как без потерь для рассудка, сохраняя целостную картину мира, принять идею о том, что не только ваш кот, но и курица, кролик и утка имеют права? И чем после этого кормить кота?

Что касается страшных кровавых картинок, снятых на мясокомбинатах, в биологических лабораториях и т.д. и составляющих самую бронебойную часть фильма «Земляне». Искусство – великая сила. Вы представьте, насколько отвратительно и пугающе могут выглядеть, допустим, роды, снятые талантливым бессовестным оператором. Их можно показать так, что девушкам сразу расхочется рожать и вообще идти замуж. Или вот война. Самая справедливая. Враг напал, объявлена мобилизация. На экране – молодой солдатик, тонкая шея, ключицы, испуганные глаза. А потом взрыв. И кровь, кишки, агония. Как отвратительна эта бойня! Разве можно отправлять солдатиков на войну? Надо сразу же сдаваться захватчикам.

Мне скажут, что это натяжки, передёргивания, и вообще веганы не проводят шумных акций протеста, не громят мясокомбинаты и мясные лавки. Пока не громят. Но вот новость с веганского сайта: «Более 17 000 магазинов по всему миру отказались от продажи кокосовых продуктов, связанных с жестокой эксплуатацией обезьян» (в Таиланде их заставляют лазить на пальмы за орехами):

«Многих обезьян незаконно похитили из своих семей и домов в природе, когда они были ещё младенцами. Им надели жесткие металлические ошейники и удерживают в цепях или на привязи до тех пор, пока они не перестанут быть полезными для кокосовой промышленности.

Эти интеллектуальные животные, лишённые возможности свободно передвигаться, общаться с другими особями или делать что-либо ещё, что для них важно, постепенно сходят с ума…».

На сайте перечисляются известные торговые компании, которые всё ещё продают продукты, полученные с использованием рабского труда обезьян. Читателей призывают бойкотировать все товары этих компаний. Наверное, с помощью таких же аргументов велась борьба за отмену рабства в США 200 лет назад. Остаётся лишь один шаг до лозунга «Monkey Lives Matter!» и призыва к сборщицам кокосов сбросить цепи и создавать профсоюзы. С другой стороны, обезьянок в самом деле жалко. И разве описанные приёмы не подпадают под статью о жестоком обращении с животными? Без всей этой фантасмагории с борьбой за права?

Что касается грядущих перспектив запрета мясоедения, вытеснения любителей стейков medium rare в маргинальную зону, а потом и вовсе объявления их извращенцами – у меня пока не хватает фантазии, чтобы представить, как это произойдёт. Но мир так быстро меняется! 120 лет назад опиум продавали в аптеках. А то, что сегодня называют педофилией, в минувшие века было нормой жизни, закреплённой в священных книгах…

Знаете ли вы, что уже в 1960-е годы в СССР проводились вполне успешные опыты по производству съедобных белковых продуктов из нефти? И нефть это ведь бывшие динозавры, так? Значит, мясо из нефти – лишь обратная перегонка динозавров. Не аппетитно? Другим перспективным направлением сегодня считается выращивание курятины, баранины и говядины «в пробирке». Это так называемое культивируемое мясо. Процесс его изготовления начинается с извлечения стволовых клеток из мышц животных и применение белка, который позволяет клеткам вырастать в большие куски мяса. Получение исходных клеток от животных требуется только один раз, в дальнейшем они уже не нужны – это похоже на производство йогуртовых культур. Правда, опыты по выращиванию культивируемого мяса уже много лет буксуют на лабораторной стадии. Наконец, существует «растительное мясо». Его уже продают в Москве. В рекламе сообщается, что это «инновационный веганский продукт, который в течение семи лет разрабатывали 40 ученых, шеф-поваров, молекулярных биологов, физиологов растений в Калифорнии». Производят продукт из горохового белка, воды и масла. Не вдохновляет? Меня тоже. Тем более, что котлеты и сосиски из горохового мяса стоят совершенно нечеловеческих денег.

Тем не менее, вегетарианцев на Земле становится всё больше и больше. Многие эксперты считают, что вполне возможна их полная победа. Особенно если в лабораториях, а потом и на заводах всё-таки научатся выращивать годные заменители мясных продуктов. При этом, наверное, некоторым народам, сохранившим первобытный уклад и тесную связь с природой, победившие вегетарианцы оставят возможность добывать и есть натуральное мясо. Например, жителям Крайнего Севера. Казахи, кстати, тоже могли бы побороться за аналогичные права. Сославшись на свои тысячелетние традиции. Или это уже расизм?

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