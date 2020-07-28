Какие виды ограничений предлагает сохранить минздрав после 2 августа в Казахстане

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Какие виды ограничений предлагается сохранить после 2 августа в Казахстане, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой.

«Необходимо сохранить запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, на работу ресторанов баров, ночных и игровых клубов, на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков, на работу религиозных объектов, на движение пригородных пассажирских поездов, электричек, за исключением рабочих поездов, формирование общих вагонов, междугородних автобусов, микроавтобусов», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Напомним, ранее он сообщил, что с 3 августа планируется ослаблять карантинные ограничения при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и соблюдения дистанцирования. Ожидается, что будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей с ограничением по времени и дням, крытых продовольственных, непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков в группах не более пяти человек, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов красоты по предварительной записи.