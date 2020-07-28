Нур-Султан. 27 июля. КазТАГ – Максим Елизаров. В Казахстане с 3 августа начнут ослаблять карантинные ограничения, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«При условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и соблюдения дистанцирования с 3 августа 2020 года будет разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей с ограничением по времени и дням, крытых продовольственных, непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков в группах не более пяти человек, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов красоты по предварительной записи», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Также министр рассказал о планах разрешить тренировки на открытом воздухе, спортивные тренировки Национальных сборных в составе не более 30 человек и работу общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50% с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов. При этом министр отметил, что в большинстве случаев дистанционная работа должна продолжаться.

«Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80% сотрудников государственных органов и офисных работников», — сказал Цой.

Он подчеркнул, что данные условия заработают при достижении показателя репродуктивности инфекции менее единицы (R ≤ 1), а также при показателе занятости коек менее 70% в течение недели и стойкой динамики снижения уровня смертности.