Лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 изъяли у возможных спекулянтов в Актобе

Новости 113 0

Актобе. 28 июля. КазТАГ — Лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 изъяли у возможных спекулянтов в Актобе, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«По результатам проведенных оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий, сотрудниками ДЭР по Актюбинской области КФМ МФ РК выявлены факты спекуляции лекарственных средств, необходимых при лечении пневмонии и вирусной инфекции COVID-19. (Изъяты – КазТАГ) жизненно необходимые на сегодняшний день «Цефтриаксон», «Ингавирин», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Эуфиллин», «Парацетамол» и другие», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как сообщается, изъятые медикаменты переданы главному врачу Aktobe medical center (Актюбинский медицинский центр, АМЦ) для лечения больных в стационарах.

Похожие материалы:

  1. Лекарства для лечения коронавируса и пневмонии доставили в Нур-Султан из Индии
  2. Пять ключевых фармпрепаратов включат в РК в протокол лечения коронавируса на дому — Цой
  3. Число выздоровевших от COVID-19 и пневмонии в Казахстане выросло на 63%
  4. Лекарства и средства защиты почти на Т17 млн изъяли в ходе рейдов в Нур-Султане
  5. Более 234 тыс. случаев пневмонии могут не включить в общую статистику в РК с 1 августа

Новости партнеров

Загрузка...