Актобе. 28 июля. КазТАГ — Лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 изъяли у возможных спекулянтов в Актобе, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«По результатам проведенных оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий, сотрудниками ДЭР по Актюбинской области КФМ МФ РК выявлены факты спекуляции лекарственных средств, необходимых при лечении пневмонии и вирусной инфекции COVID-19. (Изъяты – КазТАГ) жизненно необходимые на сегодняшний день «Цефтриаксон», «Ингавирин», «Азитромицин», «Дексаметазон», «Эуфиллин», «Парацетамол» и другие», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как сообщается, изъятые медикаменты переданы главному врачу Aktobe medical center (Актюбинский медицинский центр, АМЦ) для лечения больных в стационарах.