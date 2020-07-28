Алматы. 28 июля. КазТАГ — Министерскую встречу «Европейский союз – Центральная Азия» планируют провести в Ташкенте, передает корреспондент агентства.

«28 июля министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял главу делегации Европейского союза в Республике Узбекистан, посла Эдуардса Стипрайса по случаю завершения его миссии в нашей стране. (…) Стороны рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий, в том числе вопрос проведения в Ташкенте министерской конференции «Европейский союз – Центральная Азия» по укреплению взаимосвязанности и устойчивого развития региона Центральной Азии», — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана во вторник.

Напомним, 12 июня сообщалось, что 3 млн евро планирует

направить Европейский союз (ЕС) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с COVID-19 в Центральной Азии (ЦА).