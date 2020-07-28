Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и семи областях Казахстана на 29-30 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет» сообщает.

«29 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане 29 июля ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Днем 29 июля на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

29 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду.

Днем 29 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 29 июля ожидается гроза.

29 июля в Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Утром и днем 29 июля Жамбылской области местами ожидается гроза. 29-31 июля местами ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 29-30 июля ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

29-30 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром местами туман. Днем 29, сутки 30 июля ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду, днем 30 июля порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 30 июля ожидается гроза, град. Днем 29-30 июля ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-100%.