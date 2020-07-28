Алматы. 28 июля. КазТАГ – Озвучены результаты анализа после пены на реке в Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Анализ качества воды выполнен по 44 физико-химическим показателям, в том числе на главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы. Настоящим сообщаем, что результаты не выявили превышений предельной нормы веществ по Единой классификации качества воды», — говорится в сообщении во вторник.

Ранее РГП «Казгидромет» министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщал, что в связи с видео, распространенным в сети Instagram об обнаружении пены на реке Каргалы в Наурызбайском районе Алматы, специалистами лаборатории филиала РГП «Казгидромет» по Алматы 24.07.2020 г. был проведен внеплановый отбор проб воды реки и опубликованы результаты анализа первого дня.