Систему пенсионного обеспечения бывших прокуроров и полицейских намерены пересмотреть в РК

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Систему пенсионного обеспечения бывших прокуроров и полицейских намерены пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Законопроект будет включать следующие поправки в закон: 1. Урегулирование на законодательном уровне: (…) 9) вопросы пенсионного обеспечения», — говорится в концепции закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы».

Как пояснили разработчики, в ходе изменения пенсионного законодательства и внедрения солидарной системы пенсионного обеспечения сотрудники органов прокуратуры были лишены права на назначение пенсионных выплат за выслугу лет с 1 января 1998 года.

«Право на пенсию за выслугу лет возвращено сотрудникам органов прокуратуры с принятием закона. В то же время, данное право предоставлено на сотрудников прокуратуры законом только с 1 января 2012 года (статья 84 закона). Таким образом, лица, уволенные в период с 1998 по 2012 годы и соответствующие критериям получения пенсии по выслуге лет, были лишены данного права. Тем самым, эти лица поставлены на неравное положение, чем сотрудники прокуратуры, достигшие возраста выхода на пенсию по выслуге лет после введения в действие закона», — считают авторы поправок.

По их словам, концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года предусмотрен перевод на полное государственное пенсионное обеспечение всех сотрудников силовых структур, «целью которого является уравнивание их в вопросе пенсионного обеспечения за выслугу лет».

«В целях восстановления справедливости и устранения диспропорции в размерах пенсий, предлагаем законодательно распространить право на пенсионные выплаты за выслугу лет на сотрудников прокуратуры, уволенных в период с 1 января 1998 года по 1 января 2012 года. По предварительным расчетам число таких лиц составляет 27 человек (бывших сотрудников прокуратуры), и для обеспечения их пенсионными выплатами из бюджета потребуется порядка Т60 млн в год. Учитывая, что 18 лиц из указанного числа уже являются получателями пенсионных выплат по возрасту, соответственно, при их переводе на выслугу лет нагрузка на бюджет будет незначительной», — сказано в документе.

Разработчики отметили, что приравнивание указанных лиц с лицами, достигшими пенсионного возраста по выслуге лет после введения закона в действие, поддерживается министерством труда и социальной защиты населения.

«Аналогично, в целях формирования единого подхода требуется также восстановление прав лиц, уволенных из органов внутренних дел с должностей рядового и младшего начальствующего состава в период с января 2003 года по январь 2006 года. Изменениями в пенсионное законодательство указанная категория лиц была лишена права на получение пенсионных выплат за выслугу лет по «смешанному» стажу (25 лет общетрудовой стаж, в том числе 12 лет 6 месяцев – непрерывная выслуга лет) до 1 января 2016 года. Предлагается предоставить право на пенсионное обеспечение по выслуге лет по «смешанному» стажу лицам, уволенным из органов внутренних дел с должностей рядового и младшего начальствующего состава с 1 января 2003 года по 1 января 2006 года. Ежегодная потребность дополнительных бюджетных средств составит Т264 млн», — говорится в концепции.