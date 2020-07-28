На 1015 койко-мест увеличена мощность стационаров для тяжелобольных в Алматы – Сагинтаев

Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы в рамках подготовки к новой волне COVID-19 увеличено количество коек для тяжелобольных на 1015 койко-мест, заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«В рамках подготовки к новой волне COVID-19 увеличено количество коек в рамках первого эшелона для тяжелобольных на 1015 койко-мест. До конца августа будет введен в действие новый госпиталь на 500 койко-мест, до середины сентября – еще один быстровозводимый госпиталь на 300 койко-мест и до 1 октября на базе двух частных гостиниц за счет частных инвестиций будут созданы полноценные ковидные клиники мощностью 215 койко-мест», — сказал Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, приняты дополнительные меры и по санитарно-гигиенической защите города, задействовано 27 медицинских организаций, общий коечный фонд составил 6096 коек. Как заверил аким, процент их занятости на сегодня снижен с 90% до 50%.