Нур-Султан. 28 июля. КазТАГ — Возобновить работу пляжей планируют в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«Сегодня внесли предложение в региональный оперативный штаб (РОШ) – возобновить работу пляжей при отелях (…), а также бань и бассейнов с 3 августа текущего года. Совещание РОШ намечено на этот четверг. Уже с сегодняшнего дня нужно начинать готовиться к открытию», — сообщил руководитель управления туризма Акмолинской области Уалихан Габдуллин во вторник.

Как глава областного управления туризма он обратился «ко всем отельерам».

«Необходимо очень внимательно и серьезно отнестись к открытию. Для этого необходимо обратиться в акиматы для проведения обследования на предмет готовности. В случае положительного акта готовности и одобрения РОШ можно приступать к работе с ближайшего понедельника», — резюмировал Габдуллин.

Напомним, 20 июля сообщалось, что посещение озер «Кобейтуз», «Тениз», «Курбет», «Коржинколь» и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района, запретили в Акмолинской области.

21 июля стало известно, что «в связи с усилением карантинных мер в рамках борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом и низким уровнем гражданской ответственности среди отдыхающих (…) туристские зоны Акмолинской области будут закрыты с 00.00 24 июля до 00.00 3 августа».