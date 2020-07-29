Бывший завсектором администрации президента стал первым замакима Шымкента

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Шымкент. 29 июля. КазТАГ – Назначен первый заместитель акима Шымкента, сообщает Otyrar.

«Распоряжением акима Шымкента назначен первый заместитель акима города. Им стал Шынгыс Мукан», — говорится в сообщении в среду.

Мукан до настоящего времени с февраля 2019 года был вице-президентом по корпоративному развитию АО «KazPetroDrilling», до этого с августа 2012 года по февраль 2019 года занимал пост заместителя акима Атырауской области, а еще раньше – с мая 2012 года по август 2012 года заведовал сектором отдела внутренней политики администрации президента.

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