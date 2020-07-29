Назван возможный в РК предел цены на газ на IV квартал 2020 года вне электронных площадок

Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ — Назван возможный в Казахстане предел цены на газ на IV квартал 2020 года вне электронных площадок, передает корреспондент агентства.

«Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года в размере Т38 701,67», — говорится в проекте приказа министерства энергетики.

Цена представлена без учета налога на добавленную стоимость.