Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 30 июля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 30 июля ожидается гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«30 июля в Костанайской области местами ожидается гроза. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«30 июля утром и днем в Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 95-100%.