Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Кратковременные дожди ожидаются в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидаются кратковременные дожди, 30 июля на востоке местами сильные. Лишь в северных и юго-западных регионах ожидается погода без осадков и с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Местами по республике будут отмечаться грозы, шквалистый ветер, и возможно выпадение града», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 30 июля – 1 августа.

30-31 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град.

«Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 30 июля ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем 18 метров в секунду», — сказано в штормовом предупреждении «Казгидромета».