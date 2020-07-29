Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Хакерские Мяу-атаки добрались до Казахстана, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

«Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП «Государственная техническая служба» сообщает об обнаружении девяти фактов несанкционированного удаления баз данных, принадлежащих, клиентам крупных хостинг провайдеров Казахстана, таких как ТОО «Интернет-компания PS» и ТОО «Компания Hoster.KZ». В ходе мониторинга казахстанского сегмента интернет (выявление инцидентов информационной безопасности в доменной зоне .kz) была выявлена атака, где злоумышленникам удалось получить доступ к базам данных, находящихся в открытом доступе, и удалить записи в них. В качестве визитной карточки злоумышленники оставили в коде слово «meow», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Ранее данный тип атаки был выявлен в ряде зарубежных стран, по данным которых злоумышленники не выдвигали никаких требований и не просили выкуп за данные. На месте удаленных сведений появлялись лишь строчки случайных цифр и слово «meow».

«Службой KZ-CERT были направлены уведомления хостинг провайдерам, клиенты которых были подвержены «meow» атаке. Принимая во внимание то, что данная атака осуществляется на базы данных с открытым доступом, служба KZ-CERT настоятельно рекомендует администраторам проверять защищенность данных, ограничивать доступ (настраивать авторизацию), а также систематически проводить резервное копирование», — сказано в сообщении.