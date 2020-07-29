Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Т15 млрд получила «СК-Фармация» от государства для интервенций на рынке лекарств, передает корреспондент агентства.

«Интервенцию в случае дефицита лекарств в розничной сети обеспечит «СК-Фармация», — говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы единого дистрибьютора.

В компании заявили, что правительство наделило дистрибьютора функцией по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничных аптеках регионов по ценам не выше предельных «в целях предупреждения дефицита лекарств в рознице и снятия напряженности среди населения по наличию препаратов острой необходимости для лечения КВИ» (коронавирусной инфекции).

«Этот функционал передан единому дистрибьютору только на период острой эпидемиологической ситуации, и только в отношении препаратов, входящих в протокол лечения КВИ. В этот период «СК-Фармация» будет закупать и поставлять для розничной продажи те наименования лекарств, в которых возникла острая необходимость у населения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Предполагается, что в этот список войдут порядка 20 наименований лекарств», — заявили в пресс-службе.

В компании заверили, что «такая мера предусмотрена с учетом возможности «СК-Фармация» выходить как на отечественных товаропроизводителей, так и напрямую, на крупнейших мировых фармацевтических игроков, а также эффективных логистических инструментов, имеющихся в арсенале компании».

«Сейчас на стадии подписания меморандум между ТОО «СК-Фармация», акиматами регионов и НПП «Атамекен», в рамках которого будет реализован проект. Для насыщения розничного рынка лекарствами для лечения КВИ государством выделены возвратные средства в размере Т15 млрд, которые «СК-Фармация» должна будет восполнить в бюджет до конца 2020 года», — добавил дистрибьютор.

Сейчас, по сообщению, создается рабочая группа, в состав которой войдут заместители акимов регионов, эксперты здравоохранения, представители НПП, отраслевые ассоциации.

«Сейчас в регионах определяется перечень лекарственных средств, наиболее востребованных для профилактики и лечения КВИ для реализации через розничные аптеки в регионах. Регионы представят прогнозную потребность в этих препаратах для розничной продажи и определят, через какие аптеки будут реализовываться препараты острой необходимости. Будет проводиться регулярный мониторинг наличия лекарств в каждом регионе – на складах у дистрибьюторов, в стабфондах акиматов и завезенных через «СК-Фармация». Анализ остатков покажет, куда необходимо отгружать лекарства для восполнения в случае необходимости», — сказано в сообщении.