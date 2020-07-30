Как отпраздновать Курбан айт и не заразиться COVID-19 – рекомендации ВОЗ

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) поделилась рекомендациями, как отпраздновать Курбан айт и не заразиться COVID-19, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам в ВОЗ призывают в свете пандемии COVID-19 принять строгие меры предосторожности, особенно учитывая, что люди, как правило, собираются вместе в мечетях и дома, а ключевым элементом празднования является жертвоприношение домашних животных и раздача мяса бедным», — говорится в сообщении.

В частности, в ВОЗ рекомендуют: избегать скопления народа, соблюдать гигиену рук и чистоту подручных средств; не проводить обряд жертвоприношения в домашних условиях; назначить одного члена семьи для совершения обряда; не приносить в жертву животных, которые могут быть больны; заказывать животных у надежных поставщиков; угощая малоимущих, соблюдать необходимую дистанцию; при возможности совершать обряд жертвоприношения централизованно.

В ВОЗ также предлагают серьезно подумать об отмене общественных и религиозных собраний и рекомендуют принимать решения, связанные с их отменой, переносом, введением ограничений или изменений, основываясь на оценке рисков. А они зависят от эпидемиологической ситуации, наличия ресурсов и возможностей справиться с потенциальной вспышкой.

Во Всемирной организации здравоохранения напоминают, что вирус COVID-19 главным образом распространяется от человека к человеку через слюну и мельчайшие брызги, выделяемые при кашле, чихании, разговоре или пении. Заражение может произойти и в ситуации, когда человек, дотронувшись до инфицированной поверхности и не вымыв или продезинфицировав руки, прикасается к глазам, носу или рту.

«В то же время есть случаи передачи COVID-19 от человека к животному. Существуют свидетельства того, что люди могут заразить им кошек, собак и норку, которую разводят на продажу. Правда, пока неизвестно, способен ли вирус, имеющий научное название SARS-CoV-2, перекочевать от зараженных животных обратно к человеку. Тем не менее, не стоит забывать, что другие зоонозные заболевания, связанные с домашними животными, вызывали вспышки среди людей», — отмечается в сообщении.

Как сообщают в ВОЗ, некоторые страны уже приняли меры для того, чтобы ограничить физическое взаимодействие между людьми. Они включают закрытие мечетей, контроль над большими скоплениями народа и другие ограничения на передвижение и собрания.

«Эти меры – базовые механизмы контроля над распространением инфекционных болезней, особенно респираторных инфекций, связанных со скоплением большого количества людей. Там, где вирус удается контролировать, эти меры постепенно ослабляются, но в некоторых ситуациях наблюдался рост случаев заражения», — говорится в документе ВОЗ.

Отмечается, что уровень инфекции вырос, например, в странах восточного Средиземноморья, где отмечали Рамадан. Новые случаи были связаны с посещениями близких, совместными молитвами и другими массовыми мероприятиями.

Напомним, согласно исследованию ученых Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), в этом году Курбан айт выпадает на 31 июля и 1-2 августа.